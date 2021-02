Caggiano, insegnante positiva: chiude istituto comprensivo

Anche l’Istituto Comprensivo di Caggiano costretto a fare i conti col covid. Docente positiva (residente in un altro comune) e scuola chiusa per garantire la sanificazione dei locali e la ricostruzione della catena dei contatti. Lo fanno sapere da palazzo di città attraverso una nota.

“La docente, residente in un comune limitrofo, è asintomatica– precisano dal Comune- il Coc immediatamente riunito ha indicato, in raccordo con la dirigenza scolastica, la chiusura in via preventiva dell’Istituto di via Cafaro Fortunato per poter effettuare la sanificazione dei locali. E’ stato programmato anche uno screening scolastico che verrà effettuato nei prossimi giorni”.

La scuola resterà quindi chiusa nei giorni 11 e 12 febbraio 2021.