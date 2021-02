Oroscopo: Bilancia, troppo critici e polemici con i vostri collaboratori

Ariete – La situazione nel lavoro sta migliorando. Fate bene a sbrigarvi. In amore non avete rivali.

Toro – Per cambiare rotta vi conviene attendere. In amore la situazione è in fase di miglioramento.

Gemelli – Vi porterà fortuna un viaggio di lavoro: vi aprirà nuovi orizzonti. Venere è dalla vostra parte.

Cancro – Presto nel lavoro otterrete una maggiore libertà. In amore aumenta il vostro coinvolgimento.

Leone – Avete preso iniziative che dovrete portare avanti fino in fondo. Momento d’oro per gli innamorati.

Vergine – Per affrontare delle battaglie bisogna essere convinti ne valga la pena. Perfetta sintonia in amore.

Bilancia – Spesso siete troppo critici e polemici con i vostri collaboratori. In amore fatevi desiderare.

Scorpione – Avete il cervello che va al massimo dei giri: sfruttatelo. Un amore altalenante.

Sagittario – Siete molto abili nel condurre le trattative di affari. In amore il dolce e l’amaro si alternano.

Capricorno – La fortuna vi passerà accanto, imperdonabile non approfittarne. Segnali ottimi per il cuore Acquario – Dedicatevi ad un progetto di lavoro aspettando il momento giusto. In amore non esponetevi.

Pesci – Nel lavoro mettete a frutto le esperienze acquisite. Incertezza negli affetti.