Montecorice, crolli a Punta Capitello”: necessari interventi L'appello dei cittadini per la messa in sicurezza della zona

MONTECORICE. “Necessari interventi di messa in sicurezza a Punta Capitello. L’area continua a franare”.

E’ la richiesta che arriva da alcuni cittadini considerato che la zona a ridosso del litorale continua ad essere soggetta a crolli.

In particolare è una porzione di terreno rientrante nella proprietà di alcuni condomini che sta crollando sulla spiaggia a causa dell’azione del mare.

Un fenomeno non nuovo che, se oggi mette a rischio i zone private e la spiaggetta sottostante, in passato ha provocato danni anche al patrimonio pubblico, minacciando strade e marciapiedi del lungomare.

I cittadini chiedono interventi. L’appello è rivolto al Comune affinché faccia la sua parte: i privati, infatti, precisano di aver già un progetto di messa in sicurezza della zona; per avviare le opere si attende l’ok del Comune. Ed è proprio a quest’ultimo che si rivolgono i cittadini affinché vi sia una maggiore attenzione a questo lembo di litorale e si intervenga per la messa in sicurezza e per garantire la protezione della costa dall’azione dei marosi.