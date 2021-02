Maltempo: arrivano i fondi per i comuni del Cilento Ecco i beneficiari

Buone notizie per i comuni del Cilento e Golfo di Policastro colpiti dall’ondata di maltempo di novembre e dicembre. Ingenti i danni provocati dalle piogge copiose che portarono anche all’esondazione di canali e torrenti. Il Consiglio dei Ministri, tra gli ultimi atti della presidenza di Giuseppe Conte, ha infatti deciso di riconoscere lo stato di emergenza così come richiesto dagli enti locali e dalla Regione Campania per gli eventi meteorologici avversi del 16, 17, 20, e 21 novembre e 2 e 3 dicembre.

Stanziate risorse per 2,8 milioni di euro derivanti dal Fondo per le Emergenza Nazionali.

Serviranno per risarcire le tante famiglie danneggiate ma anche mettere in sicurezza il patrimonio pubblico. Beneficiari Vibonati, Ispani e Santa Marina, tra i comuni più colpiti dagli eventi alluvionali, ma anche Sapri, Roccagloriosa, Torre Orsaia, Montecorice e Cicerale.