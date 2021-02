Capaccio: tamponi su studenti e insegnanti negativi, riapre scuola media

CAPACCIO PAESTUM. Sono risultati tutti negativi anche i tamponi di riscontro eseguiti sui docenti e gli studenti di una classe terza della scuola media di Capaccio Scalo. Oggi è arrivato l’esito.

Gli esami si erano resi necessari dopo la positività di una studentessa. Di conseguenza la scuola era stata chiusa lo scorso 4 febbraio.

Un provvedimento, quello della dirigenza scolastica, preso non solo per il rischio contagi, ma perché l’obbligo di quarantena per i docenti (impegnati in più classi) rendeva impossibile la loro sostituzione.

Da quasi una settimana, quindi, per gli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’IC di Capaccio Paestum era ripresa la Dad.

Il 5 febbraio era arrivato l’esito del primo tampone a cui erano stati sottoposti i contatti della studentessa che però, pur negativi, non hanno consentito la ripresa delle attività in attesa di un secondo tampone. Risultato negativo anche quest’ultimo domani potranno riprendere le lezioni in presenza.