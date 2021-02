Atena Lucana, ladri in azione nella notte

Ladri in azione ad Atena Lucana.I malviventi hanno rubato un furgone di proprietà di una azienda in località Mascero, si sono poi spostati ed hanno rubato una bicicletta ed altri attrezzi da lavoro in un garage di una abitazione privata. Una guardia giurata della società di vigilanza La Torre è riuscita a mettere in fuga i ladri che hanno abbandonato parte della refurtiva.

