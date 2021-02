VIDEO | Agropoli: ladri in azione in località Frascinelle E' successo la notte scorsa

AGROPOLI. Tentato furto nella notte in località Frascinelle. Due persone sono riuscite ad accedere nel cortile di un’abitazione dove erano parcheggiate diverse vetture. Una di queste era rimasta aperta e all’interno erano presenti sia le chiavi che il telecomando del cancello automatico; l’utilitaria, però, non poteva essere portata via poiché alle spalle era parcheggiata un’altra vettura. I malviventi, quindi, si sono concentrati su una Fiat Panda, riuscendo anche a forzare lo sportello.

A questo punto qualcuno si è accorto della presenza di estranei, ha fatto scattare l’allarme e i malviventi si sono dileguati.

Immediatamente sono stati allertati i carabinieri della compagnia di Agropoli che si sono messi sulle tracce dei ladri. Questi ultimi pare fossero già riusciti a rubare un’altra auto (una Panda bianca) a bordo della quale stavano tentando la fuga, ma incalzati dai militari l’hanno abbandonata lungo una traversa di località Campanina e si sono dileguati nelle campagne.

Sono in corso indagini. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno ripreso tutta la scena e potrebbero essere utili a ricostruire l’accaduto.

“Qui spesso lasciamo le macchine aperte – spiega una residente di contrada Frascinelle – è una zona tranquilla e non sono mai accaduti episodi del genere”.