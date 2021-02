Maltempo: Sapri e Torraca chiudono le scuole

Domani scuole chiuse a Sapri e Torraca. E’ quanto hanno previsto con apposita ordinanza il vicesindaco saprese Daniele Congiusti e il primo cittadino del centro collinare Domenico Bianco a seguito dell’allerta meteo di colore “arancione” diffuso dalla Regione Campania.

Il provvedimento è valido per le scuole di ogni ordine e grado.

Per quanto riguarda il territorio di Sapri viene ordinato altresì il divieto di sosta sulla SS18 – Lungomare Italia e nel tratto Via Verdi-Via Cagliari, nonché sull’intera area di Piazza Regina Elena, in prossimità dei canali degli sbocchi dei canali di Santa Domenica, Ischitello, Scarpitta e Canale della Piazza a partire dalla mezzanotte e per le successive 24 ore.

E ancora: resterà chiuso anche il cimitero cittadino, mentre saranno interdette all’accesso pedonale le aree contigue al mare (il lungomare in generale e la cosiddetta ‘seconda’ passeggiata in particolare). Sarà vietato l’accesso nei giardini pubblici e nei parchi.

Si raccomanda, infine, di uscire solo in caso di necessità.