I Segreti del flirt online: incantare con la conversazione

Fin dalla Grecia antica, le arti oratorie erano tenute in gran stima da tutte le famiglie di potenti, che riconoscevano in questo strumento un’arma persino più affilata della spada. Al giorno d’oggi non abbiamo dubbi a riguardo, la penna ferisce più della spada. In questo articolo, tuttavia, vogliamo volgere il nostro sguardo a ben altre battaglie, su ben altri campi. Sedurre un partner è un’impresa altrettanto difficile ed altrettanto importante, soprattutto ai nostri tempi in cui la maggior parte dei rapporti hanno genesi online, e l’uso della chat diventa determinante per conquistarsi la possibilità di un incontro. Ecco alcune linee guida che dovresti sempre seguire e ti aiuteranno a diventare un miglior seduttore.

Per incantare con la tua conversazione su questo sito dovresti essere onesto e iniziare a riempire il tuo profilo usando una foto reale, perché in futuro potresti ricevere un invito per il primo appuntamento, e se avrai usato informazioni false per farti bello, allora la situazione diverrà quanto mai spiacevole.

• La conversazione come chiave per conoscersi più da vicino

L’obbiettivo di una chat in un sito di incontri è soprattutto quello di risparmiare un sacco di tempo. Si tratta di capire quanta compatibilità ci sia e se valga la pena approfondire. Non avere quindi paura di porre domande scomode o di riceverne, ricorda che la maggior parte dei siti ti permette di mantenere l’anonimato fino a quando non deciderete di scambiarvi i contatti, puoi quindi aprirti ed aspettarti che la controparte faccia lo stesso senza temere nessuna conseguenza. Aprirsi ed essere schietti in questa fase è importantissimo per gettare le basi di un rapporto solido in futuro.

• Sii pronto a condividere

Non lesinare nulla, soprattutto non nascondere i tuoi difetti! Ovviamente non si tratta di diventare maleducati ne arroganti, ma semplicemente di permettere all’altra persona di conoscerci per quel che siamo. Sedurre non significa ingannare, se sei una persona disordinata non presentarti come un maniaco dell’ordine e ti eviterai moltissimi grattacapi. Se per l’altra persona i disordinati dovessero rappresentare il male assoluto, non sarebbe meglio saperlo subito?

• Diventa un buon ascoltatore

Ascoltare ha una duplice funzione, da un lato fa sentire l’altra persona importante e centrale nei tuoi pensieri, e dall’altro permette a te di capire quanto, trovi più o meno interessante il tuo potenziale partner. Ricorda che online avrai la possibilità di prendere contatto con molte persone, non sei costretto a legare con la prima con cui inizi una sessione di chat.

• Sii giocoso e divertiti

Conoscersi via chat ha moltissimi pregi, ci si riesce ad esprimere meglio su molti aspetti, l’apertura arriva prima, le persone sono tendenzialmente più sincere o riflessive, e quando scrivono soppesano meglio le parole. Tuttavia il difetto di questo mezzo di comunicazione è che si perdono i toni della voce e spesso questo fa diventare le conversazioni troppo serie o monotone. Sforzati di mantenere l’ambiente giocoso, non sei ad un colloquio di lavoro!

• Sii te stesso

Chissà quante volte te lo sarai sentito dire vero? “In amore sii semplicemente te stesso” ma cosa significa questa frase ormai cosi inflazionata? Significa che soprattutto se stai cercando un rapporto che non duri una sola notte, in quel rapporto dovrai poi viverci. È come voler tirare in dentro la pancia quando siamo in camiceria, la commessa ci crede ma poi la camicia ci resta.

L’arte della seduzione si riduce infondo a questo, ama rispetta, ascolta e racconta, ma fallo a modo tuo, non inventare nulla, non esagerare i tuoi pregi né sminuire i difetti, sii te stesso e permetterai alla tua anima gemella di riconoscerti.