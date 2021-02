Camerota, pagamenti più semplici: comune aderisce al Sistema Pago PA

CAMEROTA. Il comune di Camerota, retto dal sindaco Mario Scarpitta, ha aderito al servizio PAGO PA, il Sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.

L’Ente, così come fatto recentemente da altri comuni del comprensorio, ha sviluppato l’interconnessione al sistema anche attraverso l’ausilio di un’altra amministrazione già aderente per l’attività di intermediario tecnologico adeguandosi alle disposizioni governative ed inviando la PEC di adesione a l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID).

Nella fattispecie verrà erogata una somma alla Ditta E-Fil di Roma per i servizi relativi alla configurazione dell’app IO- startup per il supporto tecnologico (Plug and play).

L’accordo, di tre anni, vedrà un esborso da parte del comune fissato in 3721 euro. L’affidamento è diretto poiché il finanziamento è al di sotto dei 40.000 euro.