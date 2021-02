Appicca incendio: scoperto piromane nel salernitano

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Colliano, a seguito di controlli mirati alla tutela del territorio, si sono portati alla località “Sella di Conza” in agro del comune di Castelnuovo di Conza. Giunti nei pressi i militari notavano del fumo provenire dalla direzione della centrale elettrica di alta tensione della Terna e, quindi, prontamente si recavano verso il punto da cui il fumo si alzava.

Trattandosi di area impervia e ricoperta da aree pascolive, la pattuglia, attraverso un sentiero, raggiungeva a piedi il punto dal quale si innalzava la colonna di fumo e giunti sul posto, trovavano una persona intenta ad appiccare il fuoco in diversi punti.

I militari provvedevano prontamente a fermare l’incendiario, il quale opponeva resistenza, e quindi, una volta messo in sicurezza il soggetto, si adoperavano per arginare le fiamme che, alimentate dal vento, procedevano in direzione della centrale elettrica ponendola a serio rischio.

Informata l’A.G. dell’accaduto, i militari procedevano ad arrestare l’incendiario, posto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

A seguito di ulteriori accertamenti si è poi appurato che l’autore del gesto è titolare di un allevamento ovicaprino e quindi, probabilmente, aveva dato fuoco alla zona per favorire la crescita di nuove aree pascolive per i suoi animali.

Alla luce di quanto accertato si è provveduto a deferire all’Autorità Giudiziaria il responsabile dell’attività illecita per violazione degli artt. 423 e 337 del codice penale.