Agropoli: comune aderisce al bando ”Comincio da Zero” L'iniziativa riguarda i servizi per l'infanzia

AGROPOLI. Il comune, retto dal sindaco Adamo Coppola, ha candidato un progetto al bando ”Comincio da Zero”.

L’ iniziativa realizzata grazie ad un accordo tra l’ACRI (L’Associazione di Fondazioni e di Cassa di Risparmio SPA) ed il Governo nazionale è un fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Recentemente è stato emesso un nuovo bando dall’impresa sociale ”Con I bambini’‘ che, giunto alla seconda edizione, si prefigge lo scopo di incrementare l’offerta dei servizi educativi e di cura per la prima infanzia come nidi, micronidi, e la ludoteca della prima infanzia.

L’Ente cilentano garantirà il supporto progettuale alla Cooperativa Sociale Kastrom, garantendo un cofinanziamento di 20.000 euro, qualora si ottenesse il finanziamento, mettendo a disposizione gli spazi necessari alla realizzazione delle attività. L’iniziativa coinvolge in partnership anche il Piano di Zona S8, l’ASL di Salerno, il Comune di Torchiara e gli organismi del Terzo Settore attivi sul territorio.