Polla, grazie a raccolta fondi donate attrezzature per il pronto soccorso

Cittadini ed imprenditori di Polla con le loro donazioni, arrivate su un conto corrente aperto lo scorso anno dal compianto sindaco Rocco Giuliano, hanno consentito al Comune di Polla di acquistare e donare all’ospedale “Luigi Curto” quattro apparecchiature elettromedicali che serviranno per le attività di diagnosi e monitoraggio dei pazienti nel pronto soccorso, nel reparto di cardiologia e nell’unità di terapia intensiva coronarica.

La consegna è stata fatta nei giorni scorsi da parte del primo cittadino Massimo Loviso che è stato accolto dal dottore Silvio Saponara, dirigente del reparto di Cardiologia del nosocomio valdianese.

Il reparto ora avrà come armi in più per poter aiutare i pazienti un elettrocardiografo ed un ecografo di ultima generazione, quest’ultimo potrà essere utilizzato per le attività di cardiologia pediatrica.