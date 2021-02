Agropoli, cade da balcone dopo furto: è in prognosi riservata

Agropoli, cade da balcone dopo furto: è in prognosi riservata

È stato piantonato dai carabinieri in ospedale tutta la notte il ladro che ieri è caduto dal balcone di una abitazione di Agropoli dove era riuscito ad accedere per compiere un furto. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio nei pressi della Fornace. Stando alle prime ricostruzioni l’uomo stava cercando di scendere da un balcone quando è stato sorpreso dai vicini. Questi ultimi hanno fatto scattare l’allarme e il presunto ladro, per dileguarsi velocemente, ha fatto un volo di circa 3 metri.

Sul posto i sanitari del 118 e i Carabinieri della compagnia di Agropoli. L’uomo è stato trasferito presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata.

L’uomo, stando alle prime ricostruzioni, era insieme ad uno o più complici che si sarebbero dati alla fuga. La banda era comunque riuscita ad accedere nell’appartamento messo completamente a soqquadro. Da quantificare il bottino. Non si tratterebbe di persone del posto.