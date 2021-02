Oroscopo: Scorpione, sta per sbocciare un amore Oroscopo di domenica 7 febbraio 2021

Ariete – Un incontro di lavoro vi darà risultati superiori a ogni aspettativa. Usate la dolcezza in amore.

Toro – Una persona che vi stima vi guiderà verso chi può aiutarvi. Preparatevi a un grande amore.

Gemelli – Ampliate la cerchia delle amicizie: potreste conoscere gente influente. Contrasti in amore.

Cancro – L’organizzazione non dà i risultati sperati: correggete il tiro. In amore non pretendete di più.

Leone – State vivendo un periodo di pericolosa apatia nel lavoro. In amore liquidate il passato in fretta.

Vergine – Una vostra idea innovativa sarà molto apprezzata. Problemi in amore: potete ancora risolverli.

Bilancia – Ci vuole un po’ di elasticità mentale per adeguarsi alle innovazioni. Stato di grazia in amore.

Scorpione – Novità stimolanti nella vostra attività professionale. Sta per sbocciare un amore.

Sagittario – Non potete seguire ogni impegno di persona: delegate. Vita affettiva burrascosa.

Capricorno – Dimostrate che siete in grado di gestirvi. Non sottovalutate i rischi di un tradimento.

Acquario – Accettate un incarico di lavoro che giudicate interessante. Evitate equivoci con il partner.

Pesci – Nel lavoro rischiate molte delusioni se non vi muovete con cautela. In amore decisioni meditate.