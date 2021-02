FELITTO. Opportunità di lavoro presso l’unione dei Comuni Alto Calore. L’ente raggruppa Campora, Castel San Lorenzo, Felitto, Laurino, Magliano Vetere, Monteforte Cilento, Piaggine, Sacco e Valle dell’Angelo. L’obiettivo è quello di procedere alla formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione temporanea di Istruttori Amministrativi/Contabili; Istruttori Tecnici (Geometri, Periti Agrari e Periti Informatici) ed Agenti di Polizia Locale, mediante selezione

pubblica per titoli e colloquio.

Da tali graduatorie si attingerà a secondo delle esigenze numeriche e professionali.

Entro il 26 febbraio (ore 12) sarà possibile presentare domanda per la selezione pubblica per titoli e colloquio per istruttori tecnici (categoria C, posizione economica C1); per l’assunzione a tempo determinato di agenti di polizia locale (categoria C, posizione economica C1).

I bandi con i requisiti e le modalità di partecipazione sono presenti sul sito dell’Unione dei Comuni.