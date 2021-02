FOTO | Sassano, cane intrappolato in un cunicolo: impossibile il salvataggio

Intervento di salvataggio di un cane da caccia terrier finito in un cunicolo profondo e stretto a Sassano. È stato il proprietario a far scattare l’allarme considerato che l’animale non riusciva a liberarsi da solo e che lui era impossibilitato a raggiungerlo. Considerato che i Vigili del Fuoco di Sala Consilina erano impegnati altrove sono intervenuti i caschi rossi da Policastro.

Gli intervenuti hanno provato ad allargare il cunicolo per raggiungere l’animale ma dopo ore di lavoro, viste le dimensioni dell’ingresso e la sua profondità, sono stati costretti ad abbandonare il campo. La speranza è che il cane riesca ad uscire da solo.