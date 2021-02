Perdifumo, la denuncia: rifiuti abbandonati nel verde

PERDIFUMO. Cumuli di rifiuti nel verde, abbandonati lungo la strada che conduce all’antenna di Perdifumo, al confine con Serramezzana.

La zona è poco frequentata, vi si arriva attraverso una traversa della Sp46 che da Mercato Cilento permette di raggiungere San Mauro Cilento.

Certi di non essere visti svuota cantine e addetti a lavori edili vi si recano e abbandonano la spazzatura a margini della strada, nel verde.

Rifiuti nel verde, la denuncia

Dalle segnalazioni emerge come siano presenti cumuli di scarti edili ed anche lastre presumibilmente in amianto. Non mancano poi bottiglie di vetro, plastica e carta che qualche incivile che si apparta lascia lì.

L’appello dei cittadini

“Questo è soltanto uno dei tanti angoli del Cilento interno che meriterebbe più attenzione. Purtroppo gli incivili sono sempre in azione, pensano di essere furbi ma poi le conseguenze delle loro azioni ricadono su tutta la comunità”.

Purtroppo tali episodi non sono nuovi. Diversi angoli verdi del Cilento vengono utilizzati da gente senza scrupoli per abbandonare rifiuti, anche pericolosi. Spetta poi ai comuni provvedere alla pulizia a spese dei cittadini.