L’almanacco del 5 febbraio 2021

E’ il 36° giorno dell’anno, 5ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 329 giorni.

Santi del giorno

Sant’Agata (Vergine e Martire) protettrice di balie, nutrici e fonditori di campane.

San Saba il Giovane (Monaco)

Sant’Albuino di Bressanone (Vescovo)

Etimologia

Agata, deriva dal greco Agathé, e a sua volta dall’aggettivo agathos “buono”: significa quindi “buona, virtuosa”. L’agata è anche una varietà di quarzo.

Proverbio del giorno

Sant’Agata, conduce la festa a casa.

Aforisma del giorno

Grande è la fedeltà della donna soprattutto quando non è richiesta. (Sèren Kierkegaard)

Accadde Oggi

1991 – Innuendo, ultimo album dei Queen al completo

Sei nato oggi?

I nati il 5 febbraio mettono una grande grazia e disinvoltura in tutto ciò che fanno e hanno un modo di fare molto persuasivo che, pur nella sua pacatezza, lascia chiaramente intendere quanto queste persone facciano sul serio. Probabilmente più eloquenti con i fatti che non con le parole, sono dotati di una presenza fisica rassicurante, che dà l’impressione di individui sui quali poter fare affidamento nei momenti difficili. Sono acuti e perspicaci e parlano sempre diritto al cuore dell’interlocutore; sono persone poliedriche e non di rado hanno una vita interiore discreta e riservata, alla quale è permesso accedere solo a pochi intimi.

Celebrità nate in questo giorno

1914 – William Burroughs

1958 – Fabrizio Frizzi

1985 – Cristiano Ronaldo

1984 – Carlos Tévez

1992 – Neymar