FOTO | Sant’Arsenio: crolli dal costone roccioso: strada chiusa

Paura nella giornata di ieri a Sant’Arsenio, in località Sant’Antonio. Alcuni massi si sono staccati dal costone roccioso adiacente alla carreggiata finendo sulla carreggiata. Per questo è stata disposta la chiusura dell’arteria da parte del sindaco Donato Pica.

Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina. Sarà ora necessario predisporre interventi di messa in sicurezza.