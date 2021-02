Un valdianese campione del gioco di Rai 1, condotto da Flavio Insinna, l’Eredità: si tratta di Ugo Esposito che questa sera è riuscito a raggiungere la finale.

Ugo nell’ultimo gioco, la ghigliottina, riservato al campione in carica ha giocato per 110mila euro non riuscendo però ad indovinare la parola misteriosa.