Covid, Castellabate si avvia a tornare covid free

Aveva raggiunto e superato quota cento contagi. Ora Castellabate si avvia a tornare covid free. Nelle ultime 24 si sono registrate 3 guarigioni. L’ultima persona ricoverata in ospedale è stata dimessa e resta un solo positivo in città.

Buone notizie anche dalla vicina Montecorice: lunedì riaprirà regolarmente il municipio: lo screening eseguito su amministratori e dipendenti non ha fatto riscontrare nuovi contagi (ne resta solo uno tra il personale). In paese sono 7 i positivi.

Salgono a 5 i contagi a Piaggine alla luce di tre nuovi positivi. 4 positivi a Capaccio Paestum con 3 guarigioni e totale dei contagiati fermo a quota 69. Ad Agropoli dopo la positività di uno studente scuole chiuse. Stop alla didattica in presenza anche alla scuola media di Capaccio Paestum. Un positivo e totale contagiati a 23 ad Altavilla Silentina.

Sono 7 quelli di Moio della Civitella alla luce di un nuovo caso. Un positivo anche ad Orria. A Serre i contagi sono 21 (+1), 26 a Sicignano degli Alburni (+1)