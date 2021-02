Covid, all’Ic di Gioi due giorni con la Dad per gli studenti delle medie

Nella mattinata di oggi, a mezzo PEC, è stato comunicato al Comune di Gioi, da parte della dirigenza dell’istituto Comprensivo, la quarantena volontaria di un’insegnante della scuola dell’infanzia presso il plesso di Gioi. Causa della quarantena è il contatto di un familiare dell’insegnante con una persona positiva. Nella comunicazione si è specificato che solo nella serata del 4 febbraio il congiunto dell’insegnante ha ricevuto comunicazione dall’Asl della propria positività.

“Si chiarisce che il 2 febbraio è stato l’ultimo giorno in cui l’insegnante è stata presente a scuola. Oggi si è sottoposta a tampone con esito negativo – spiegano dal Comune – Lei resta comunque in quarantena fiduciaria, unitamente alla collega maestra, la quale già oggi non era presente a scuola”.

La direzione didattica provvederà a nominare i docenti supplenti.

Intanto lunedì e martedì prossimi, per le classi della secondaria di primo grado sarà attivata la Didattica a Distanza.

Questa decisione è stata presa a titolo precauzionale, dati i casi positivi da COVID-19, presenti nel Comune di Orria.