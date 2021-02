Castelnuovo, sospetto caso covid: chiuso l’Ancel Keys

“L’Istituto d’Istruzione Ancel Keys di Castelnuovo Cilento domani e lunedì p. v. sarà chiuso e sospesa la didattica in presenza per sospetto caso di contagio COVID”. Lo ha reso noto il sindaco Eros Lamaida. Il personale scolastico verrà ora sottoposto ad esami per chiarire se vi è un rischio contagi.

La notizia arriva proprio nel giorno in cui il Presidente della Regione Vincenzo De Luca ha manifestato la preoccupazione per l’aumento esponenziale dei contagi, dovuto in parte proprio alle scuole; di qui l’ipotesi di chiudere nuovamente gli istituti superiori.