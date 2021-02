Capaccio Paestum: negativi tamponi su insegnanti e studenti della scuola media

CAPACCIO PAESTUM. Sono risultati tutti negativi i tamponi eseguiti sui docenti e gli studenti di una classe terza della scuola media di Capaccio Scalo. Questa mattina l’esito.

Gli esami si erano resi necessari dopo la positività di una studentessa. Di conseguenza la scuola era stata chiusa.

Un provvedimento, quello della dirigenza scolastica, preso non tanto per il rischio contagi ma perché l’obbligo di quarantena per i docenti (impegnati in più classi) rendeva impossibile la loro sostituzione.

Da oggi, quindi, per gli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’IC di Capaccio Paestum è ripresa la Dad.

Nonostante il tampone negativo la scuola non riaprirà subito. Tutte le persone entrate in contatto con l’alunna positiva al covid, infatti, dovranno rimanere in isolamento fino al prossimo 8 febbraio e sottoporsi ad un ulteriore tampone di verifica. Qualora la negatività dovesse essere confermata l’istituto potrebbe riaprire in sicurezza.

Questo è soltanto l’ultima caso covid in una scuola: istituti o singole classi sono state chiuse in questi giorni anche a Montecorice, Sala Consilina, San Pietro al Tanagro ed Agropoli.

Non a caso l’unità di crisi della Regione Campania sta valutando di sospendere nuovamente la didattica in presenza, almeno per gli istituti superiori, visto l’aumento dei contagi.