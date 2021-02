L’almanacco del 4 febbraio 2021

E’ il 35° giorno dell’anno, 5ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 330 giorni.

Santi del giorno

San Gilberto di Limerick (Vescovo)

Sant’Andrea Corsini (Vescovo)

San Giuseppe da Leonessa

San Gilberto di Sempringham (Abate)

Etimologia

Gilberto, Deriva dall’antico tedesco gisal – bert e significa “nobile/famoso ostaggio”.

Proverbio del giorno

Febbraio il sole in ogni ombraio.

Aforisma del giorno

Si fa torto alle parti giuste quando si vuole aiutarle con truffe. (M. de Montaigne)

Accadde Oggi

2004 – Facebook rivoluziona i social network

1945 – Si apre la conferenza di Yalta

Sei nato oggi?

Il lavoro è spesso il perno della tua vita: hai molte possibilità di successo in tutte le professioni che hanno attinenza con la tecnica, l’elettronica e l’aviazione. In amore sei facilmente affascinato da personaggi insoliti e non è escluso che tu prenda qualche cantonata. Col tempo diventerai più prudente e saprai capire chi davvero fa per te.

Celebrità nate in questo giorno

1975 – Natalie Imbruglia

1900 – Jacques Prévert