Campania: De Luca pensa di richiudere le scuole

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, potrebbe richiudere le scuole. E’ l’indiscrezione che filtra da palazzo Santa Lucia. Le scuole erano state riaperte in virtù di una sentenza del Tar a cui si era rivolto un gruppo di genitori. Tuttavia l’aumento dei contagi e i disagi che si stanno registrando in tutto il territorio regionale starebbe inducendo De Luca, consigliato dalla sua task force, a fare un passo indietro e proporre nuovamente la dad.

La pubblicazione della nuova ordinanza regionale potrebbe esserci già domani – fa sapere Il Mattino – dopo la riunione con l’Unità di crisi fissata proprio per verificare se l’andamento delle curve dei contagi è tale da far temere il peggio. Oggi invece è previsto l’incontro con i sindacati per studiare invece come contenere i positivi nelle secondarie di secondo grado che sono rientrati per il 50 per cento lunedì, a parte chi ha aderito agli scioperi del movimento studentesco.

Nelle stanze di Palazzo Santa Lucia si lavora alacremente alla nuova ordinanza che potrebbe fermare la presenza, prima di tutto delle superiori, e poi delle classi dalla terza elementare alla terza media, ma se i dati sono critici non è escluso un blocco totale di una o due settimane.