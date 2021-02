Agropoli, al via oggi una campagna di screening

Questo pomeriggio, dalle ore 15.00, l’AFT – Aggregazione Funzionale Territoriale, Ambito Agropoli, in collaborazione con il Comune di Agropoli, inizierà una prima fase di screening per pazienti, selezionati dai medici di famiglia tramite triage telefonico, perché contatti stretti di casi conclamati di Covid-19.

I tamponi rapidi antigenici naso-faringei (forniti dall’ASL Salerno) saranno eseguiti nell’area mercatale di via Pertini dal personale medico coadiuvato da quello infermieristico in modalità drive in. Con l’assessore Rosa Lampasona abbiamo prontamente provveduto, ricevuta apposita istanza dal coordinamento, a fornire all’AFT un locale in comodato gratuito che funge da appoggio per il personale sanitario. Oggi saranno effettuati circa 30 tamponi. Tale iniziativa, grazie alla disponibilità dei medici di medicina generale, proseguirà anche nelle prossime settimane, il martedì mattina e il giovedì pomeriggio.

Il coordinamento dell’AFT Ambito Agropoli è a cura del dottore Salvatore Schettino; vice-coordinatore è il dottore Vittorio De Angelis.

In una seconda fase, i medici di base si sono mostrati disponibili anche ad intraprendere una campagna di screening al personale scolastico e agli studenti, oltre che per le vaccinazioni al Covid-19, ma per entrambe si attendono le disposizioni tecnico-operative da parte degli Enti preposti.