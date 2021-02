Scuola, casi covid ad Agropoli e Capaccio

“Ho disposto con apposita ordinanza, per la giornata di domani, giovedì 4 febbraio, la sospensione delle attività didattiche della scuola Landolfi di Piazza della Repubblica, per consentire le operazioni di sanificazione. Tale decisione è venuta a seguito della comunicazione pervenutami dall’Asl di un caso di positività di un alunno, non residente ma frequentante la scuola primaria di Agropoli. Ricostruita, come di consueto, la catena dei contatti, alunni e insegnanti coinvolti sono stati posti in quarantena, in attesa di tampone”. Lo ha reso noto il sindaco di Agropoli Adamo Coppola.

Sono in totale 2 i casi di positività comunicati oggi in città; 3 le guarigioni. Quindi il totale dei positivi attuali scende a 13 mentre i guariti dall’inizio della seconda fase della pandemia sono 173.

Sanificazione anche alla scuola media di Capaccio per la positività di una studentessa. Compagni di classe e docenti saranno sottoposti a tampone. L’istituto è comunque rimasto aperto.