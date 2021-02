Sala Consilina, l’appello: più controlli davanti alle scuole

SALA CONSILINA. Più controlli davanti alle scuole. E’ quanto chiedono i genitori degli studenti salesi. L’ennesimo appello arriva dopo che una bambina ha rischiato di essere investita davanti all’istituto di via Matteotti. “Mia figlia – racconta la mamma – è stata coinvolta in un sinistro stradale, tutto ciò per la mancanza o meglio per l’insufficienza di controllo”.

“Tutto questo deve finire”, aggiunge. Nonostante la studentessa non abbia riportato gravi ferite, la necessità di maggiore sorveglianza all’ingresso e all’uscita dalle scuole è sentita da tanti genitori.

Di qui l’appello a garantire la presenza di personale davanti agli istituti.