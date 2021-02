Padula: stop alla didattica in presenza per una classe del “Pisacane”

PADULA. La classe II Q del liceo “Carlo Pisacane” blocca le attività didattiche in presenza. E’ quanto prevede un’ordinanza del sindaco di Padula Paolo Imparato.

Il provvedimento, preso a scopo cautelativo, è dovuto alla necessità di sottoporre a tampone un alunni rientrante nella catena dei contatti di una persona risultata positiva al virus nelle scorse ore.

Di qui, in attesa di conoscere l’esito degli esami, è sospesa la didattica in presenza della classe del liceo scientifico.

Qualora il ragazzo dovesse risultare negativo si tornerebbe in aula; in caso contrario potrebbero essere disposti ulteriori tamponi anche in ambito scolastico.