Laurito, arriva la fibra ottica

“Come annunciato nelle scorse settimane, sul territorio del Comune di Laurito, hanno preso il via i lavori per la posa in opera della fibra ottica, moderna infrastruttura digitale che garantirà connessione e navigazione internet ultraveloci”. Lo ha reso noto il sindaco Vincenzo Speranza.

Sarà realizzata una rete, completamente in fibra ottica (FTTH), che fornirà internet ad 1 Gigabit al secondo.

I lavori sono condotti da Open Fiber, società per azioni chiamata a realizzare l’infrastruttura che consente a cittadini e imprese di beneficiare di velocità di connessione al web finora inedite.

Le risorse stanziate non gravano sul bilancio del Comune: l’infrastruttura è infatti finanziata con fondi regionali e statali e resterà di proprietà pubblica.

Le attività sono coordinate da Infratel, società “in house” del Ministero dello Sviluppo Economico, con l’attenta supervisione della Regione Campania.