Laureana: ambiente e marketing sostenibile, ok alla formazione per i giovani

LAUREANA CILENTO. Sono diversi i Comuni cilentani che hanno partecipato al bando “Fermenti in Comune”, terminato il 29 gennaio scorso. Gli Enti hanno presentato la loro proposta in partenariato con associazioni, in particolare giovanili, il cui direttivo è costituito per la maggioranza da giovani under 35.

L’avviso, attivato dal Dipartimento per le politiche giovanili, ha come obiettivo quello di promuovere l’avvio o il rafforzamento di azioni positive messe in campo dai giovani per affrontare le sfide sociali ritenute prioritarie per le proprie comunità tenendo conto della pandemia in corso.



Fermenti in Comune: il bando

Il bando offre sostegno tecnico e finanziario ad iniziative come: uguaglianza per tutti i generi; inclusione e partecipazione; formazione e cultura; spazi, ambiente e territorio; autonomia, welfare, benessere e salute.

La proposta del Comune di Laureana Cilento

Il Comune di Laureana Cilento punta sulla tematica ambientale ed è prevista una forte sinergia con l’associazione O’Cilento, di cui Olga Yegorova è presidente.

Olga, come è nata la collaborazione con Laureana?

”Sono molto felice, che l’amministrazione di Laureana Cilento abbia trovato interessante il progetto strutturato dalla nostra associazione per il bando Fermenti in Comune. Considerando le politiche ambientali attuate negli ultimi anni dal comune, abbiamo trovato dei punti di intersezione tra i temi dell’ambiente, il marketing sostenibile ed i canali per comunicare la sostenibilità.”

Quale sarà lo scopo della formazione?

”La formazione avvierà i beneficiari verso la carriera dei Social Media Manager in una nicchia di mercato, che andrà a favorire la così detta ‘sustainable behavior’.

I giovani verranno introdotti agli studi di strategic management con una concezione della responsabilità sociale dell’impresa volta all’adozione di comportamenti socialmente responsabili, che rispettino le aspettative economiche, ambientali, sociali di tutti i portatori locali di interesse.”