Dal Ministero dell’Interno pioggia di fondi per i comuni di Cilento, Vallo e Alburni

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato l’elenco dei comuni con meno di mille abitanti beneficiari di contributi per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, per l’anno 2021″. Erano state stanziate risorse per un importo complessivo pari a 160.000.000 di euro.

Fondi dal Ministero dell’Interno: i beneficiari

Ventisei i comuni del comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni che hanno ottenuto risorse per 81.300 euro.

Il contributo è stato attribuito a ciascuno dei 1.968 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti nello stesso importo, pari a 81.300,81 euro.

Si tratta di Alfano, Bellosguardo, Campora, Cannalonga, Controne, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Ispani, Laurito, Magliano Vetere, Monteforte Cilento, Morigerati, Ottati, Perito, Roscigno, Rutino, Sacco, Salvitelle, San Mauro Cilento, San Mauro La Bruca, Sant’Angelo a Fasanella, Serramezzana, Stella Cilento, Stio, Tortorella, Valle dell’Angelo.

I termini per l’avvio dei lavori

Gli Enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2021, a pena di decadenza e, nei casi di mancato rispetto dello stesso termine o di parziale utilizzo, verificati attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) è prevista la revoca del contributo, in tutto o in parte, con successivo decreto ministeriale.