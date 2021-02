Cilento Clean Up, attivisti ancora in azione per la pulizia del territorio

Si è concluso con un importante successo l’iniziativa che i ragazzi di Cilento clean up hanno promosso il giorno 30 gennaio 2021 per ripulire la foce dell’Alento a Casal Velino Marina. In sole tre ore, i quindici volontari che hanno partecipato all’iniziativa hanno raccolto ben 575 kg di rifiuti, tra cui plastica, indifferenziata, vetro, pneumatici e un frigorifero. Nella soddisfazione più meritata, i ragazzi hanno poi ringraziato i partecipanti per essersi uniti al progetto, così come il Comune che ha messo a disposizione dei volontari guanti e sacchi della spazzatura, con l’impegno successivo di smaltire i rifiuti raccolti.

Purtroppo, come fatto notare, la situazione presso la foce dell’Alento è ancora critica e richiede un aiuto più attivo da parte della comunità cilentana, di tutti gli enti incaricati alla salvaguardia ambientale e delle varie autorità locali.

Nel frattempo, con altri svariati sforzi, i ragazzi di Cilento clean up si sono adoperati per organizzare altri due appuntamenti previsti per questa settimana. Il primo si terrà domani, mercoledì 3 febbraio 2021, e il secondo sabato 6 febbraio 2021.

Gli orari e il luogo degli incontri saranno gli stessi previsti del primo incontro tenutosi la scorsa settimana, dalle ore 15:00 alle ore 18:00 presso la foce dell’Alento a Calavelino Marino. Anche durante questi due appuntamenti sarà necessario premunirsi di mascherina e guanti da lavoro.

L’appello non è soltanto rivolto soltanto a partecipare all’iniziativa di questi giovani, ma anche a sensibilizzare i cittadini a rispettare la natura e le regole per la salvaguardia ambientale. Non solo l: con la partecipazione diretta e attiva si può giungere a dei cambiamenti, ma anche il buon senso civico può essere un aiuto per preservare l’ambiente che ci circonda. Con un piccolo sforzo si può fare la differenza.