Capaccio Paestum: si punta alla riqualificazione del castello di Federico II

CAPACCIO PAESTUM. Il comune, retto dal sindaco Franco Alfieri, ha approvato il progetto di consolidamento,restauro e rifunzionalizzazione del castello Federico II. L’Ente ha deciso di riprendere il progetto del luglio 2019, poco dopo l’insediamento dell’attuale Amministrazione. Stabilito il quadro economico di spesa in 8.100.000 euro (di cui 6.094.100,83 destinato all’esecuzione dei lavori, la restante parte in capo all’amministrazione appaltante,ossia il Comune), il progetto sarà candidato a finanziamento ed inserito nel programma triennale delle opere pubbliche.

Sono tre i lotti per i lavori in programma: il primo riguarderà il consolidamento della cinta muraria (verrà realizzato un impianto di illuminazione architettonica ed un impianto audio), il secondo si concentrerà sulla realizzazione di un sentiero pedonale (con illuminazione d’impatto), il terzo prevede la realizzazione di una strada privata e del pianoro.

La giunta Alfieri in quest’ ultimo periodo si è dimostrata particolarmente attiva nel settore dei lavori pubblici: diversi progetti sono stati recentemente approvati come quelli che riguardano i lavori di regimentazione delle acque meteoriche in via Mario Napoli e all’incrocio di Via del Tuffatore (località Santa Venere), alla Laura, nella zona antistante la chiesa di Via del Pagliaio, i lavori di sistemazione degli spazi di pertinenza dell’oratorio San Vito, di recinzione dell’area di pertinenza delle scuole a Scigliati, quelli di riqualificazione della Sala Erica a Piazza Santini (per garantire più spazi di lettura, sistemandone i percorsi), di riqualificazione ambientale della Litoranea per ciò che concerne il primo stralcio e gli interventi di ripristino e messa in sicurezza delle strade al Rettifilo e al Capoluogo.