Agropoli, attivo sportello per gli allacci del metano

AGROPOLI. E’ operativo da questa mattina il punto gas per gli allacci gratuiti del gas metano. Un addetto di Amalfitana Gas, ditta esecutrice dei lavori di metanizzazione, è a disposizione dell’utenza per tutte le informazioni del caso. L’ufficio, con ingresso da Piazza Merola, è operativo il martedì e mercoledì, dalle 9 alle 12; il giovedì dalle 15 alle 18.

Nei giorni scorsi è stata annunciata la possibilità di allacciarsi gratuitamente alla rete, un’opportunità concessa a tutte le utenze domestiche.

Allacci gratuiti alla rete del metano

In virtù dell’accordo di programma stipulato tra la Regione Campania ed il Ministero dello Sviluppo Economico, finalizzato ad incentivare la metanizzazione del Cilento, l’Ente regionale ha stanziato risorse, per oltre 1 milione di euro, finalizzate al cofinanziamento delle opere di allacciamento alla rete ed installazione dei misuratori gas, fino ad un massimo del 54% del costo previsto in progetto.

D’intesa con il Comune di Agropoli, la concessionariaAmalfitana Gas srl si farà carico della restante parte dei costi di allacciamento ed installazione dei misuratori, azzerando completamente i costi per gli utenti.

Come allacciarsi

Per fare richiesta di allaccio al metano , gli utenti potranno recarsi presso i locali comunali dell’Ufficio Tributi.

Per usufruire del contributo regionale è necessario presentare la seguente documentazione: domanda di allaccio, il cui schema è disponibile presso l’ufficio gas della società Amalfitana Gas srl e sul sito istituzionale del Comune; fotocopia della carta d’identità del richiedente in corso di validità; autorizzazione del proprietario dell’immobile di residenza, in caso di locazione o comodato d’uso; autorizzazione del condominio, in caso il misuratore o l’allacciamento interessi parti comuni dell’edificio.