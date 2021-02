Sassano, insegnante positiva: stop a didattica in presenza

Una insegnante della scuola media “Giovanni Falcone” di Sassano è risultata positiva al covid. Per questo motivo il Sindaco, Domenico Rubino, ha disposto la sospensione della didattica in presenza per tutti gli alunni della sezione A della scuola Media.

Per fortuna la professoressa non ha avuto ulteriori contatti all’interno dell’istituto.

Tuttavia ha avuto contatti diretti ma con i dispositivi di protezione solo con la terza Media. Pertanto in via precauziona si è disposta la sospensione per tutte e tre le classi. Il provvedimento è valido fino al 10 febbraio.