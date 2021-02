Sant’Arsenio, torna il servizio civile:” Esperienza significativa”

16 unità di cui una parte in carico al Servizio Civile Nazionale (10), l’altra parte al sistema di Garanzia Giovani regionale (6). Anche per il 2021 sono importanti i numeri di impiego di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni presso il Comune di Sant’Arsenio. Per il terzo anno consecutivo l’Amministrazione guidata dal Sindaco Donato Pica annovera così un importante risultato nell’ambito del Lavoro Giovanile.

“Si tratta di una prima significativa esperienza formativa di 12 mesi presso la struttura pubblica” certifica il Sindaco Donato Pica “periodo durante il quale i giovani potranno comprendere il funzionamento e le dinamiche della Pubblica Amministrazione”.

I settori di impiego sono la manutenzione degli spazi e del verde pubblico, la valorizzazione del patrimonio storico-culturale del Comune ed il sostegno alle persone in stato di disagio psico-fisico.

“Abbiamo anche presentato un altro progetto per 4 unità per la fascia Over” prosegue Pica “ossia per i soggetti di età compresa tra i 29 ed i 35 anni sul cui esito siamo in attesa da parte della Regione Campania”.

“Non soltanto siamo attenti al tradizionale settore dei lavori pubblici” conclude l’esperto sindaco “ma anche al primo inserimento lavorativo dei nostri giovani, mirando così alla crescita collettiva della nostra Comunità”.