Piaggine: poliambulatorio mobile a disposizione dell’Asl per le vaccinazioni

PIAGGINE. Il poliambulatorio mobile del Comune a disposizione dell’Asl Salerno per l’esecuzione di vaccinazioni per il covid nel territorio dell’Asl Salerno. Lo ha reso noto il sindaco Guglielmo Vairo.

“In merito alle notizie odierne sulle presunte difficoltà, in Regione Campania, della somministrazione del vaccino agli ultraottantenni – spiega il primo cittadino – che l’Amministrazione comunale di Piaggine, in collaborazione con l’Associazione Onlus Soccorso Sociale, ha messo a disposizione il Poliambulatorio Mobile di proprietà del Comune per garantire il servizio su tutto il territorio dell’ASL di competenza”.

La vaccinazione dei cittadini ultraottantenni in Campania partirà tra il 10 e 15 febbraio.

La scorsa settimana la Regione ha dato il via libera alla campagna di adesione. Sarà necessario accedere al link https://adesionevaccinazioni.soresa.it/