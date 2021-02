Lavori su SS447, Centola e Pisciotta pronti ad aprire tracciato alternativo

CENTOLA. Un tracciato alternativo per collegare i centri di Palinuro e Pisciotta in attesa dell’ultimazione dei lavori sulla ex SS 447 in località “Gabella” a Caprioli. E’ la soluzione messa in cantiere dai Comuni di Centola e Pisciotta per alleviare i disagi dei cittadini che per motivi di lavoro o di studio sono costretti a spostarsi frequentemente tra i due centri cilentani.

“Abbiamo deliberato per ripristinare un vecchio tracciato comunale – spiega Stanziola – si tratta di un intervento veloce e di natura provvisoria che consentirà agli automobilisti di evitare l’attuale lungo e tortuoso percorso alternativo alla ex SS 447”.

Intanto continuano senza sosta i lavori di messa in sicurezza e ripristino della Pisciotta-Palinuro. “La Provincia – ha tenuto a precisare Stanziola – ha messo in campo il massimo sforzo per ultimare i lavori nel più breve tempo possibile. Purtroppo questo intervento si è reso assolutamente necessario per eliminare un dissesto franoso rilevante verificatosi da tempo e che stava mettendo seriamente a rischio la tenuta del manto stradale”.