Covid, a Vibonati stop ad attività didattiche

In relazione ad una presunta ipotesi di Covid 19, che scaturisce dall’esito di un test sierologico positivo, non necessariamente riconducibile al Covid 19, di un’operatrice della ditta Cilento Mensa presso la Scuola dell’Infanzia, il Comune di Vibonati ha reso noto che il sindaco ha ordinato, in via meramente precauzionale, la sospensione delle attività didattiche di ogni ordine e grado, fino all’esito del tampone molecolare oro-faringeo, fatto somministrare alla persona interessata.

“Si fa presente che la suddetta persona, sottoposta giá a tampone antigenico rapido, è risultata negativa” precisano da palazzo di città.