Altavilla, paura in centro: a fuoco bombola del gas

Attimi di paura in uno stabile di via Roma, ad Altavilla Silentina. Per cause ancora in via di accertamento una bombola del gas ha improvvisamente preso fuoco. Immediatamente è scattato l’allarme: la coltre di fumo nera, visibile anche a diversi metri di distanza, ha messo in apprensione i residenti.

Sul posto i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco.

E’ toccato a questi ultimi domare le fiamme e mettere in sicurezza l’appartamento. Per fortuna non si registrano feriti; la zona è stata messa in sicurezza.