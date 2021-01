Tsunami giudiziario a Casal Velino, il racconto dell’associazione CODICI

Riceviamo e pubblichiamo, di seguito, nota stampa dell’associazione CODICI in merito all’inchiesta giudiziaria che ha interessato amministratori del comune di Casal Velino. Ecco il testo:

CODICI, associazione nazionale dei consumatori, anche nel territorio del Comune di Casal Velino ha sempre promosso iniziative a tutela dei cittadini.

Carleo Massimo, componente Comitato Nazionale di CODICI, “lo tsunami giudiziario che s’è abbattuto sugli amministratori e dipendenti del Comune di Casal Velino trae origine dagli accertamenti avviati per valutare la presenza di eventuali irregolarità nella realizzazione dell’area Piano Insediamento Produttivo in località Vallo Scalo del Comune di Casal Velino. Per quest’opera l’associazione nel 2018 presentò una richiesta agli organi sovracomunali, in quanto gli uffici dell’ente negarono di prendere visione dei documenti di questa importante opera pubblica.

Purtroppo l’episodio non è rimasto isolato. Ogni qualvolta la delegazione terroriale Cilento della associazione nazionale CODICI ha richiesto agli uffici del Comune di Casal Velino di prendere visione di documenti amministrativi, per poter avviare iniziative a tutela degli interessi collettivi, ha sempre ricevuto il diniego. Questo atteggiamento dell’ente ci ha sempre allarmati, per tali ragioni abbiamo segnalato i fatti agli organi sovracomunali sempre in modo puntuale, evidenziando il comportamento degli uffici.

Nel Cilento i cittadini sono tutelati se negli enti locali viene attuata la normativa sull’imparzialità, efficienza, pubblicità, trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione. Tutto ciò presuppone l’attuazione delle norme cogenti sulla separazione dei poteri nei comuni, tra le funzioni di indirizzo politico, di competenza degli organi elettivi, e le funzioni di gestione amministrativa, di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi.

A prescindere dall’accertamento delle responsabilità penali in corso da parte degli organi giudiziari, in ogni caso auspichiamo che nei comuni del Cilento si rafforzi sempre più la trasparenza amministrativa.”