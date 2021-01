Perito: ok all’acquisto di immobile da adibire a centro polivalente

Il Comune di Perito, guidato dal sindaco Carlo Cirillo, ha deciso di acquistare un immobile da adibire a “Centro Polivalente” sito in “C.da Isca Abate”, ad uso non residenziale per destinarlo a finalità istituzionali dell’Ente stesso.

L’acquisto dell’immobile è avvenuto ad un prezzo complessivo di € 200.000,00. Per far fronte alla spesa si è deciso di contrarre un mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti SpA del mutuo ordinario a tasso fisso.

Nell’area denominata “C.da Isca Abate” è assente qualsiasi luogo di aggregazione, di incontro e\o luogo di pubblica utilità; eppure al momento è l’unica con tendenza positiva alla crescita economica.

Per questo l’amministrazione comunale, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali e di favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, intende rimuovere il “ritardo” amministrativo accumulato nel tempo e non procrastinare oltre ulteriormente il contributo nell’invogliare ad investire per lo sviluppo della C.da Isca Abate.