Migliaia di mascherine ffp3 consegnate nel Cilento grazie al Gruppo Lucano

Continua il lavoro incessante per la distribuzione attraverso le sedi di Protezione Civile Gruppo Lucano dei DPI che la regione Campania ha affidato a Cittadinanzattiva Campania. In queste giornate, ancora una volta nel Cilento sono arrivate alle protezioni civili 100Mila ffp3 . Il Coordinamento Gruppo Lucano, attraverso le sedi di Vibonati e Laurino con i rispettivi presidenti Maiorano e Nicoletti, in sinergia con il Segretario Regionale Lorenzo Latella e gli enti comunali hanno coperto gran parte dell’entroterra cilentano: Omignano, Sant’Arsenio, Vallo della Lucania, Salento,Orria, Gioi, Stio, Aquara, Sacco, Valle dell’Angelo Sanza, Alfano.

“Intere comunità con le rispettive Protezione Civili Gruppo Lucano che collaborano per la distribuzione di ciò che in un periodo di emergenza diventa prevenzione. Il lavoro costante e continuo di collaborazione dà ossigeno alle comunità. Continueremo a fare rete sui temi che contano, continueremo a fare rete affinché nessuno resto indietro”, fanno sapere dal Gruppo Lucano di protezione civile.