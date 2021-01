A Sala Consilina emozioni ad alta frequenza per la web radio Lasagne Verdi

Sono ufficialmente terminati i lavori per l’allestimento dello studio radiofonico: “ANGinRadio LasagneVerdi”, presso la sede dell’Associazione “I Ragazzi di San Rocco”, a Sala Consilina.

Progetto nato pochi mesi fa e cresciuto notevolmente. I protagonisti della neo web radio, giovanissimi under trenta, nonostante restrizioni e impegni personali, non hanno mai dimenticato di dedicare del tempo al loro progetto in cantiere, lavorandoci costantemente.

Entusiasmo, Creatività, Passione: sono state le coordinate giuste per mantenere vivo questo sogno che adesso è diventato concreta realtà, dando vita non solo alla web radio ma ad una piccola famiglia di amici che, insieme, credono fermamente nelle loro capacità e voglia di fare, accendendo una luce di ottimismo in un territorio spesso buio e privo di novità in cui i protagonisti siano Ragazzi.

Durante questi mesi, attraverso divertimento, curiosità e prime esperienze in tal campo, i giovani speaker hanno realizzato dei podcast, dalle tematiche varie, che a breve sarà possibile vedere sulle pagine social (facebook, instagram, e canale youtube). Dopo, verranno pubblicati anche dall’Agenzia Nazionale dei Giovani.

https://www.facebook.com/ANGinRadioSalaConsilina/

https://instagram.com/anginradio_lasagneverdi?igshid=1102ezpyaxkys