Incidente sulla Cilentana, code e disagi

Attimi di paura questa sera intorno alle 19 sulla Cilentana. Un automobilista, per cause da accertare, proprio a ridosso dello svincolo di Perito, è finito fuori strada con la sua auto schiantandosi contro il guard rail. Ingenti i danni alla vettura mentre la persona a bordo, per fortuna, non ha riportato serie ferite. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri.

Si è dovuto attendere l’arrivo del carroattrezzi per rimuovere la vettura. Disagi si sono registrati alla circolazione con code in entrambi i sensi di marcia.