Gioi: ok all’ampliamento dei cimiteri comunali

GIOI. Via libera agli interventi di ampliamento del cimitero comunale. L’amministrazione comunale di Gioi, ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica che permette di avviare le opere che prevedono un costo di circa 95 mila euro per il camposanto. In particolare saranno effettuati lavori di costruzione di nuovi loculi nei cimiteri di Gioi capoluogo e della frazione di Cardile.

Lo scopo del progetto è quello di realizzare nuove strutture per dare una degna sepoltura ai defunti.

Il progetto è stato redatto dall’architetto Nicola Grompone. Della cifra complessiva 65mila euro serviranno per i soli lavori, la parte restante è rappresentata dalle somme dell’amministrazione.

In questo modo l’Ente, con a capo il sindaco Maria Teresa Scarpa, si impegna a riqualificare i luoghi di culto dove il ricordo indelebile delle persone non morirà mai.