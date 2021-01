Castellabate: si punta a riqualificazione del Lungomare Pepi

CASTELLABATE. Il comune, retto dal sindaco facente funzioni Luisa Maiuri, ha approvato il progetto di riqualificazione ed arredo urbano di un tratto del ‘‘Lungomare Pepi”alla frazione Santa Maria, per ciò che concerne il primo stralcio.

Interessato dagli interventi viale Pepi che sarà migliorato da un disegno architettonico dei marciapiedi, grazie anche agli elementi di arredo, ma anche ad una riqualificazione della pubblica illuminazione realizzando alcune opere a verde: in questo modo verrà messo in risalto il ruolo di principale strada di accesso al lungomare.

Questo lotto, prevede un quadro economico di spesa di 173.056,41 euro di cui 128.691,70 per l’esecuzione dei lavori: nella strategia rientrano anche alcuni interventi indispensabili per l’eliminazione delle barriere architettoniche come la realizzazione di rampe esterne in grado di superare dislivelli non superiori ai 60 centimetri, l’installazione di apparecchi servoscala esterni, mentre negli spazi interni non visibili allo spazio pubblico saranno realizzati anche degli ascensori.

L’assessore ai Lavori Pubblici, Costabile Nicoletti, dichiara in merito: «Un intervento strategico che – oltre a rimodernare tutto ciò che è stato usurato dal tempo e dal mare – si andrà ad aggiungere come un altro fondamentale tassello del nostro progetto di creazione del fronte del mare, una vasta area urbanizzata e commerciale che si sta affermando come attrattore turistico di grande pregio».